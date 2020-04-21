«Ждем лета». Как вынужденные «каникулы» повлияли на отельный бизнес в Нижнем Тагиле

Эксперт отметил, что гостиницы отказались от специалистов, работающих на аутсорсинге, а основную часть штата отправляют в отпуск без содержания.

По его прогнозам, в апреле загрузка отелей и гостиниц составит не более 10%. В таких условиях сохранить зарплатный фонд в прежнем объеме гостиничный бизнес не сможет.

Всё плохо. Мы конечно маленький отель: у нас 13 номеров, а разместить мы можем 25-30 человек. Наша аудитория — это командировочные, которые приезжают на предприятия нашего города, и спортсмены. В обычное время у нас практически всегда полное заселение. Сейчас мы очень сильно ощутили нехватку гостей — из всех номеров заняты один-два,рассказывает управляющая «Парк Отеля» Татьяна Сафонова.

"Парк Отель" в Нижнем Тагиле Фото: официальный сайт "Парк Отель"

По её словам, в отель в Нижнем Тагиле периодически приходят распоряжения и предписания от Роспотребнадзора и других ведомств. Согласно одному из последних, до 1 июня было рекомендовано не размещать в отеле гостей и не ставить брони, однако, кроме тех, кто в командировке.

Это странно. Нам рекомендуют закрыться, но при этом как бы и говорят, что размещать командировачных можно. Также недавно сообщили, что тем, кто приезжает из Москвы и Петербурга необходимо обеспечивать самоизоляцию на 14 дней. А если они приезжают в организацию на три дня. Мы должны их закрыть и не пускать? размышляет Сафонова.

Также, по словам девушки, ситуация очень неоднозначная — часто непонятно, делаешь ли ты что-то не так, в рамках закона. Она отмечает, что сейчас отель размещает гостей только при наличии командировочных удостоверений или приказа о командировке. В связи с маленькой нагрузкой, пришлось сократить рабочие часы сотрудников.

Мы частная контора, сами понимаете, денег нет. Что-то минимальное получается. Как дальше будет, я даже представлять не хочу. Одна из сотрудниц предпочла уволиться по собственному желанию и пошла на биржу труда,рассказывает управляющая.

Татьяна Сафонова отметила, что от муниципалитета поступают не только предписания с запретами, а также недавно была предложена помощь — Центр туризма прислал письмо с готовностью помочь в юридических вопросах. Однако девушка добавляет, что подобного рода помощь пока не требуется.

Мы не входим в перечень предприятий, которым запрещено работать. Но и людям говорят, что передвигаться нельзя. Не хватает гостей — вроде не закрыты, а работать не можем, объясняет девушка.

По её словам, пока она настроена оптимистично и надеется, что хотя бы летом отель возобновит работу в штатном режиме.

Управляющая хостела «Подушкин» Виктория Русецкая рассказывает, что основные их клиенты так же были люди приехавшие в командировки, однако хостел был вынужден временно закрыться.

хостел "Подушкин" Фото: группа "ВКонтакте" "Подушкин"

Сотрудников, конечно, отправили домой, так как не видели смысл работать, даже не работать, а просто находиться там. Зарплату платим по МРОТ — терять сотрудников мы не готовы, рассказывает Русецкая.

По её словам, прогнозы у руководства положительные и, вероятно, скоро хостел откроется, так как обычно в это время всегда много людей приезжает в командировки — а хостелы также, как и отели, имеют право размещать только по документам о командировке. Какой-либо поддержки от муниципалитета хостелу не предлагали.

Мы много с кем сотрудничаем из предприятий, и, в нашем случае, только на это стоит рассчитывать,заявила управляющая.

Единственный 4-звездочный отель в городе — «Демидов плаза» — продолжает работу, однако был вынужден закрыть ресторан и перейти на доставку, рассказывает начальник отдела приема и размещения Татьяна Безрукова. По её словам, доставка происходит и в номера. Также порядка 50% сотрудников были переведены на удалённую работу.

отель "Демидов Плаза" Фото: группа "ВКонтакте" "Демидов Плаза"

На текущую дату загрузка отеля, безусловно, ниже обычных показателей, однако мы делаем все возможное для привлечения гостей,отметила Татьяна Безрукова.

В парк-отеле «Лесная» ситуация не отличается — загрузка упала в разы. По словам управляющей Екатерины, постояльцы есть, но их крайне мало. В «Лесной» так же работает кухня на вывоз и есть доставка в номера. Также, по словам девушки, все сотрудники отеля работают в базовом режиме.

парк - отель "Лесная" Фото: страница "ВКонтакте" "Парк - отель "Лесная"

У нас не такой большой штат, поэтому все работают. Ждём лета — планируется очень большая загрузка, если отменят карантин,рассказала управляющая.

Екатерина отметила, что предложений о помощи в отель не поступало.

Руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев заявил TagilCity.ru, что отели и хостелы входят в категорию наиболее пострадавших отраслей. В связи с этим, по его словам, для них доступна большая часть возможных инструментов поддержки, включая отсрочку по налогам, а также грядущую компенсацию части затрат по оплате труда сотрудников.