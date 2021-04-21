Новые меры господдержки Российских регионов анонсировал Путин

Регионы России получат поддержку в виде бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых со сроком погашения 15 лет.

Долговые обязательства, по словам президента, должны быть снижены, чтобы региона и страна в целом могли развиваться. Путин считает, что регионы с большим уровнем коммерческого долга нуждаются в помощи. Надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю весь объем коммерческого долга, превышающий 25% собственных доходов региона, заместить госкредитами с погашением до 2029 года,заявил Путин во время послания Федеральному собранию. Субъекты федерации получат новый инструмент развития — инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Мы поддержим именно тех, что проводит взвешенную финансовую политику. Чем меньше долгов у региона, тем больше он может получить инфраструктурных кредитов,сообщил Владимир Владимирович. Напомним, также Путин сообщил о капитальных ремонтах и технических оснащениях вузов и техникумов. На них в ближайшие 2 года планируется дополнительно направить 10 млрд рублей. Новые выплаты кураторам учебных групп техникумов и колледжей анонсировал Путин

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