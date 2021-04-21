Новые меры поддержки для семей с детьми анонсировал Владимир Путин

Новые меры поддержки для семей с детьми анонсировал Владимир Путин
Сегодня, 15:07ЭкономикаФото: Скришнот с прямой трансляции
Новые меры по поддержке семей с детьми поручил разработать президент России Владимир Путин.

Глава государства предложил назначить выплату в размере 10 тысяч рублей всем семьям, которые воспитывают школьников, в размере 10 тысяч рублей.

Выплата должна быть назначена в том числе и будущим первоклассникам. Это поможет родителям собрать детей в школу, сказал президент.

Кроме того, ежемесячная выплата будет назначена матерям-одиночкам и мама, находящимся в разводе. В среднем по России её размер составит 5,6 тысячи рублей.

Также ежемесячные выплаты будут назначены воспитывающим детей семьям с низким уровнем дохода. Выплата для детей от рождения и до трех лет составит 11,3 тысячи рублей в месяц. Для детей от трех до семи лет будут предусмотрены дифференцированные выплаты от 5,6 тысячи рублей до 11,3 тысячи рублей в месяц. Такая мера, по мнению президента, должна свести к минимуму угрозу бедности для семей с детьми.

Система мер должна быть подготовлена к 1 июля.

Напомним, Владимир Путин сообщил о назначении ежемесячных выплат, которые начнут получать беременные малоимущие женщины России

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