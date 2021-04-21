Новые меры поддержки для семей с детьми анонсировал Владимир Путин

Также ежемесячные выплаты будут назначены воспитывающим детей семьям с низким уровнем дохода. Выплата для детей от рождения и до трех лет составит 11,3 тысячи рублей в месяц. Для детей от трех до семи лет будут предусмотрены дифференцированные выплаты от 5,6 тысячи рублей до 11,3 тысячи рублей в месяц. Такая мера, по мнению президента, должна свести к минимуму угрозу бедности для семей с детьми.