Почему россияне покупают рискованные продукты вместо банковских вкладов

Одной из самых актуальных проблем на финансовом рынке сегодня становится мисселинг. Это намеренное введение человека в заблуждение и попытки продать не ту услугу или товар, за которым он пришел изначально.

Жертвой подобной практики стала Ольга Викторовна – женщина пожилого возраста. Три года назад она обратилась в отделение банка, чтобы продлить срок вклада. Доходность вклада составляла 6% и 200 тысяч лежало на депозите. Тогда сотрудник банка рассказал ей, что существует более выгодный вклад с высоким доходом. По словам Ольги, она поняла не все, но сотрудник банка был очень убедителен. Когда срок договора закончился – я пришла в банк за деньгами и узнала, что их там нетудивляется женщина. При заключении договора Ольга Викторовна доверилась мнению специалиста и не стала вдаваться в подробности. Позже выяснилось, что вместо договора вклада она заключила договор инвестиционного страхования жизни. Поставив свою подпись, женщина подтвердила, что становится инвестором. Ее прибыль в результате оказалось совсем не высокой. Для того, чтобы получить перевод, меня попросили написать заявление. После пришли деньги. 200 400 рублей. За три года 400 рублей заработала. На старом вкладе я ба за это время заработала почти 50 тысяч,поделилась Ольга. Почему же люди попадают в эту ситуацию? Эксперт банка России Елена Шервуд считает, что ставки по банковским вкладам снижаются, а человек ищет возможность сохранить доходность, к которой он привык. Финансовые организации понимают, с каким настроением приходит клиент, предлагают накопительное страхование жизни, инвестиционное, иногда - ценные бумаги. Могут предложить положить часть средств на вклад, а часть - в инвестиционное страхование жизни. В самих этих продуктах нет ничего плохого. Только часто сотрудники банка не объясняют клиентам их особенности, например, то, что вклад застрахован государством на 1,4 миллиона, а при инвестировании, случись что, возврат средств им никто не гарантирует. В 2020 году на фондовом рынке России появилось пять миллионов новых клиентов. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая в декабре в Совете Федерации, рассказала, что банки злоупотребляют вводя клиента в заблуждение. Пользуются они тем, что новые правила продажи инвестпродуктов вступят в силу еще не скоро. Мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впарить» людям продукт, который не подходит для неквалифицированных инвесторов. Когда у людей заканчиваются сроки депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить аналог. Забрасывая неподготовленного человека пустыми словами,сообщила глава ЦБ РФ. У Анатолия Андреевича своя история взаимодействия с одним известным банком в России, ее исход был менее драматичным благодаря внимательности мужчины. Анатолию пришло смс-предложение воспользоваться вкладом со ставкой 3%. С оформлением программы страхования ставка составляла 4,5% годовых. Подробно ознакомившись с условиями на сайте банка, мужчина отказался от этого предложения. Этот умный вклад находился на первом месте, в разделе «вклады», а не в разделе «инвестиции»,вспоминает Анатолий. Фото: 1mediainvest.ru Эксперт банка России Елена Шервуд считает, что человек должен осознавать, в чем разница между инвестициями и сбережениями. Инвестиции могут принести дополнительный доход, но они могут принести и убытки. Чем выше предложенный инвестиционный доход – тем выше риск, что инвестиция может оказаться убыточной. Рисковать нужно сознательно, не строя иллюзий и ложных ожиданий,заявила Елена. Собеседники редакции подготовили советы о том, как не остаться без денег Эксперт Банка России предлагает получить от сотрудников финансовой организации ответы на четыре вопроса.С какой именно организацией заключается договор? На какой срок заключается договор? Какие грозят потери при досрочном расторжении договора? Застрахована ли вся вносимая вами сумма? Агентством по страхованию вкладов на 1,4 миллиона рублей? По закону, если банк не сможет использовать свои обязательства АСВ компенсирует вам только ту часть, которая указана в договоре, как «вклад» или «депозит». Гарантирована ли доходность? Могут гарантировать 1-2% и сказать и что реальный доход будет выше. Помните, что обещания не дают вам никаких гарантий, если они не зафиксированы на бумаге. Инвестиционные продукты являются абсолютно легальным способом вложения ваших средств. Предложение их приобрести – не мошенничество. Доказать, что вас ввели в заблуждение, будет очень сложно, а финансовые затраты могут быть равны или даже выше суммы ваших инвестиций. Тщательно изучить договор, прежде чем его подписать – гораздо проще и безопасней. А если вы все-таки решитесь стать инвестором, заведите «подушку безопасности». Пусть у вас будет неприкосновенная сумма, которая поможет вам в трудной ситуации, если доход от инвестирования не оправдает своих надежд.

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