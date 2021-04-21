Правительству поручено представить предложения по поддержке бизнеса в России

Они должны коснуться кредитования, налогового стимулирования, расширения сбыта продукции.
В том числе за счет закупок со стороны крупных государственный компаний, заявил глава государства, оглашая 21 апреля послание к Федеральному собранию.
Он напомнил, что в пандемийный 2020 год были снижены до 15% страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Также Путин отметил, что данное решение пересмотру не подлежит.
Кроме того, президент поручил правительству восстановить рынок труда.
Напомним, 21 апреля глава государства обратился с посланием к Федеральному собранию. Он озвучил итоги 2020 года, поручил проработать ряд вопросов и решений органам власти и сообщил о новых мерах поддержки населения.