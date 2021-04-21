Тендер на 97 млн по закупке 112 авто свердловским Минздравом признан несостоявшимся

Региональный Минздрав объявлял аукцион на покупку 112 автомобилей. В закупке к предмету тендера был представлен ряд требований, среди которых автомобиль должен соответствовать ряду спецификаций:
Источником финансирования указывались субсидии из Федерального бюджета РФ в адрес казны Свердловской области. На покупку были готовы потратить свыше 97,7 миллионов рублей.
Заявки принимались до 13 апреля 2021 года. На конкурс заявились две компании, одна из которых была признана соответствующей по первой части конкурса — она предложила автомобили Lada Largus. Во второй части организация не смогла предоставить документы, соответствующие требованиям законодательства. Из-за чего заявка была отклонена и конкурсная комиссия признала аукцион несостоявшимся.
Напомним, инфекционная больница Нижнего Тагила объявляла тендер на покупку автомобиля Toyota RAV4 или его эквивалента на сумму 2,3 миллиона рублей.