Тендер на 97 млн по закупке 112 авто свердловским Минздравом признан несостоявшимся

Тендер на 97 млн по закупке 112 авто свердловским Минздравом признан несостоявшимся
Сегодня, 11:38ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Конкурс на 97 миллионов рублей по закупке 112 автомобилей для Минздрава Свердловской области признан несостоявшимся.

Региональный Минздрав объявлял аукцион на покупку 112 автомобилей. В закупке к предмету тендера был представлен ряд требований, среди которых автомобиль должен соответствовать ряду спецификаций:

  • не менее семи мест;
  • гидро- или электроусилитель руля;
  • дорожный просвет не менее 15 сантиметров;
  • бензиновый двигатель, объемом от 1,59 кубических метров;
  • механическая коробка передач;
  • система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС;
  • расход топлива до 12 литров на 100 километров пробега.

Источником финансирования указывались субсидии из Федерального бюджета РФ в адрес казны Свердловской области. На покупку были готовы потратить свыше 97,7 миллионов рублей.

Заявки принимались до 13 апреля 2021 года. На конкурс заявились две компании, одна из которых была признана соответствующей по первой части конкурса — она предложила автомобили Lada Largus. Во второй части организация не смогла предоставить документы, соответствующие требованиям законодательства. Из-за чего заявка была отклонена и конкурсная комиссия признала аукцион несостоявшимся.

Напомним, инфекционная больница Нижнего Тагила объявляла тендер на покупку автомобиля Toyota RAV4 или его эквивалента на сумму 2,3 миллиона рублей.

Сюжеты:
Эксклюзив
Материалы по теме:
Свердловская областьавтомобильконкурсминздравтендер
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы