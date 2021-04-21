Тендер на 97 млн по закупке 112 авто свердловским Минздравом признан несостоявшимся

Заявки принимались до 13 апреля 2021 года. На конкурс заявились две компании, одна из которых была признана соответствующей по первой части конкурса — она предложила автомобили Lada Largus. Во второй части организация не смогла предоставить документы, соответствующие требованиям законодательства. Из-за чего заявка была отклонена и конкурсная комиссия признала аукцион несостоявшимся.