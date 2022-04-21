Фасад ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле отремонтирует местная компания

Ее гендиректором является Александр Шубин. Компания зарегистрирована в 2016 году. Она специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, а также предоставлении иных услуг, связанных со строительством.
Подрядчик снизил первоначальную стоимость контракта на 0,3 миллиона рублей до 8,1 миллиона. Компания также заключала и другие госконтракты на ремонты школ, спортивных учреждений, зданий госструктур и других организаций.
Напомним, исполнителю контракта по ремонту фасада ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле предстоит отштукатурить стены, покрасить фасад, заменить двери и окна, а также отреставрировать архитектурные элементы. Также строителями будет восстановлено мозаичное полотно и арка входа во внутренний двор. Все работы планируется завершить до 15 апреля 2022 года.