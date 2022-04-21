Фасад ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле отремонтирует местная компания

Напомним, исполнителю контракта по ремонту фасада ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле предстоит отштукатурить стены, покрасить фасад, заменить двери и окна, а также отреставрировать архитектурные элементы. Также строителями будет восстановлено мозаичное полотно и арка входа во внутренний двор. Все работы планируется завершить до 15 апреля 2022 года.