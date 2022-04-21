Нижнему Тагилу требуется 80 млн рублей для расселения жителей из аварийного жилья

Данный вопрос обсуждался на заседании городской думы. С 2019 года новое жилье покупалось за счет средств региональной адресной программы, которая является входит в нацпроект «Жилье и городская среда». В программе был задействован 41 дом, признанный аварийным. 303 семьям предоставили квартиры. Сейчас в мэрии рассчитывают, что смогут опять войти в программу, но не в ближайшее время.