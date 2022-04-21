Нижнему Тагилу требуется 80 млн рублей для расселения жителей из аварийного жилья

Нижнему Тагилу требуется 80 млн рублей для расселения жителей из аварийного жилья
Нижнему Тагилу требуется 80 млн рублей для расселения жителей из аварийного жилья
Сегодня, 17:38ЭкономикаФото: pixabay.com
Нижнего Тагила требуется 80 миллионов, чтобы обеспечить безопасные условия для жизни жителей шести домов.

Нижнему Тагилу не хватает 80 млн рублей для расселения жителей из опасного жилья. Сейчас администрация ищет на эти цели деньги. Они нужны для расселения жителей шести домов, находящихся в аварийном состоянии, сообщают «Все новости».

Данный вопрос обсуждался на заседании городской думы. С 2019 года новое жилье покупалось за счет средств региональной адресной программы, которая является входит в нацпроект «Жилье и городская среда». В программе был задействован 41 дом, признанный аварийным. 303 семьям предоставили квартиры. Сейчас в мэрии рассчитывают, что смогут опять войти в программу, но не в ближайшее время.

Сперва власти расселят жильцов, проживающих в квартирах по ул. Каспийская на Старателе. Только на эти цели потребуется 38 млн рублей, а в бюджете есть только 33.

Напомним, что недавно администрация обратилась к главе региона Евгению Куйвашеву. Они попросили дать денег из резервного фонда. Но глава пока не ответил.

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