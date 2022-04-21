Снизилась цена на некоторые продукты в Свердловской области

Особенно цены снизились на помидоры — сейчас в магазинах килограмм томатов продаётся за 200 рублей. Огурцы теперь стоят 125,79 рубля за килограмм, кило бананов можно купить за 121, 91 рубля, стоимость капусты составляет 102, 5 рубля, сливочное масло стоит 761,9 рубля, а подсолнечное — 135,56 рубля, сообщает Свердловскстат.