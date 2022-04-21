Свердловские предприниматели получили льготы по уплате налога на имущество

Свердловские предприниматели получили льготы по уплате налога на имущество
Свердловские предприниматели получили льготы по уплате налога на имущество
Сегодня, 14:32ЭкономикаФото: pixabay.com
Представители бизнеса Свердловской области могут оплатить налог на имущество в срок до 30 ноября вместо 30 апреля.

Свердловские предприниматели получили льготы по уплате налога на имущество. Отсрочку представителям бизнеса дал глава региона Евгений Куйвашев. Губернатор продлил срок уплаты авансов по налогу на имущество в 2022 году для представителей малого и среднего предпринимательского сообщества. Меру утвердили сегодня, 21 апреля, на заседании правительства.

Теперь бизнесмены Свердловской области могут не вносить авансы в первом полугодии по имущественному налогу. Последние даты его уплаты перенесены с конца апреля на конец ноября. Расписание прочих платежей будет прежним.

Данная мера поддержки коснется предприятий, которые занимаются производством пищевых продуктов, одежды, бумаги, лекарств, мебели, компьютеров, электронных и оптических изделий, работают в сфере туризма, здравоохранения и спорта, авиаперевозок – всего 32 вида деятельности,пояснил министр экономики Свердловской области Денис Мамонтов.

Такую меру местные власти приняли по подобию федеральной.

Материалы по теме:
бизнесльготы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы