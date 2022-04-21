Свердловские предприниматели получили льготы по уплате налога на имущество. Отсрочку представителям бизнеса дал глава региона Евгений Куйвашев. Губернатор продлил срок уплаты авансов по налогу на имущество в 2022 году для представителей малого и среднего предпринимательского сообщества. Меру утвердили сегодня, 21 апреля, на заседании правительства.
Теперь бизнесмены Свердловской области могут не вносить авансы в первом полугодии по имущественному налогу. Последние даты его уплаты перенесены с конца апреля на конец ноября. Расписание прочих платежей будет прежним.
Данная мера поддержки коснется предприятий, которые занимаются производством пищевых продуктов, одежды, бумаги, лекарств, мебели, компьютеров, электронных и оптических изделий, работают в сфере туризма, здравоохранения и спорта, авиаперевозок – всего 32 вида деятельности,пояснил министр экономики Свердловской области Денис Мамонтов.
Такую меру местные власти приняли по подобию федеральной.