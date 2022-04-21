Свердловские предприниматели получили льготы по уплате налога на имущество. Отсрочку представителям бизнеса дал глава региона Евгений Куйвашев. Губернатор продлил срок уплаты авансов по налогу на имущество в 2022 году для представителей малого и среднего предпринимательского сообщества. Меру утвердили сегодня, 21 апреля, на заседании правительства.