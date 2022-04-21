Свердловский хлебокомбинат будет отвечать перед птицефабрикой «Рефтинской» за отчеты

Генеральный директор ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» (СКХП) Олег Валентинович Душкин может стать фигурантом уголовного дела из-за отказа предоставлять документы. Его предприятие стало на 51% принадлежать ООО «Птицефабрика» Рефтинская».
Руководство фабрики обязано предложить другим акционерам СКХП выкупить их ценные бумаги, но для этого необходимо установить рыночную стоимость одной акции. В свою очередь хлебокомбинат обязан предоставить новому владельцу всю отчетную документацию за 2021 год. Однако руководство СКХП бумаги не передает.
Гендиректор птицефабрики Александр Засыпкин не может сделать предложение акционерам в соответствие с федеральным законодательством из-за незаконного бездействия Олега Душкина.
Мы дважды обращались к генеральному директору СКХП Олегу Валентиновичу Душкину с просьбой предоставить нам документы — оба раза наши просьбы были проигнорированы. По какой причине руководство СКХП скрывает от нас результаты своей деятельности за прошлый год, неизвестно, сообщил TagilCity.ru директор «Рефтинской».
Руководство птицефабрики намерено обратиться в суд в случае повторного отказа руководства СКХП предоставлять информацию.