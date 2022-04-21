Свердловский хлебокомбинат будет отвечать перед птицефабрикой «Рефтинской» за отчеты

Свердловский комбинат хлебопродуктов, став на 51% собственностью «Рефтинской» птицефабрики, препятствует началу совместной работы. Для прогнозирования и планирования хлебозавод должен предоставить фабрике всю финансовую отчетность за предыдущие периоды, однако, не делает этого.

Генеральный директор ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» (СКХП) Олег Валентинович Душкин может стать фигурантом уголовного дела из-за отказа предоставлять документы. Его предприятие стало на 51% принадлежать ООО «Птицефабрика» Рефтинская». Руководство фабрики обязано предложить другим акционерам СКХП выкупить их ценные бумаги, но для этого необходимо установить рыночную стоимость одной акции. В свою очередь хлебокомбинат обязан предоставить новому владельцу всю отчетную документацию за 2021 год. Однако руководство СКХП бумаги не передает. Гендиректор птицефабрики Александр Засыпкин не может сделать предложение акционерам в соответствие с федеральным законодательством из-за незаконного бездействия Олега Душкина. Мы дважды обращались к генеральному директору СКХП Олегу Валентиновичу Душкину с просьбой предоставить нам документы — оба раза наши просьбы были проигнорированы. По какой причине руководство СКХП скрывает от нас результаты своей деятельности за прошлый год, неизвестно, сообщил TagilCity.ru директор «Рефтинской». Руководство птицефабрики намерено обратиться в суд в случае повторного отказа руководства СКХП предоставлять информацию.

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