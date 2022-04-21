Свердловский хлебокомбинат будет отвечать перед птицефабрикой «Рефтинской» за отчеты

Свердловский хлебокомбинат будет отвечать перед птицефабрикой «Рефтинской» за отчеты
Свердловский хлебокомбинат будет отвечать перед птицефабрикой «Рефтинской» за отчеты
Сегодня, 20:13ЭкономикаФото: pixabay.com
Свердловский комбинат хлебопродуктов, став на 51% собственностью «Рефтинской» птицефабрики, препятствует началу совместной работы. Для прогнозирования и планирования хлебозавод должен предоставить фабрике всю финансовую отчетность за предыдущие периоды, однако, не делает этого.

Генеральный директор ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» (СКХП) Олег Валентинович Душкин может стать фигурантом уголовного дела из-за отказа предоставлять документы. Его предприятие стало на 51% принадлежать ООО «Птицефабрика» Рефтинская».

Руководство фабрики обязано предложить другим акционерам СКХП выкупить их ценные бумаги, но для этого необходимо установить рыночную стоимость одной акции. В свою очередь хлебокомбинат обязан предоставить новому владельцу всю отчетную документацию за 2021 год. Однако руководство СКХП бумаги не передает.

Гендиректор птицефабрики Александр Засыпкин не может сделать предложение акционерам в соответствие с федеральным законодательством из-за незаконного бездействия Олега Душкина.

Мы дважды обращались к генеральному директору СКХП Олегу Валентиновичу Душкину с просьбой предоставить нам документы — оба раза наши просьбы были проигнорированы. По какой причине руководство СКХП скрывает от нас результаты своей деятельности за прошлый год, неизвестно, сообщил TagilCity.ru директор «Рефтинской».

Руководство птицефабрики намерено обратиться в суд в случае повторного отказа руководства СКХП предоставлять информацию.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
птицефабрикахлебокомбинатПтицефабрика «Рефтинская»
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы