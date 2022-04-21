Топ-5 лайфхаков по сохранению личных финансов в 2022 году

Как уберечь свои деньги, не стать жертвой мошенников и от каких покупок лучше отказаться в кризис — на эти и многие другие вопросы нашла ответы редакция TagilCity.ru.

1. Не делайте «стратегический запас» Сломя голову нестись по магазинам и «сметать с полок» сахар, крупы и масло нет необходимости. В начале марта прилавки с сахаром в Нижнем Тагиле опустели. Люди затаривались сладким элементом впрок, покупая по 15, и даже 20 упаковок за раз. В итоге начали повышаться цены, как следствие — дефицит продукта. При этом цена поднялась до «космической» — в интернет-магазинах за 5-килограммовый мешок сахара просили больше тысячи рублей. Спустя почти месяц этот продукт вернулся на прилавки тагильских магазинов, однако из-за ажиотажа стоимость сахара стала выше по сравнению с февральской на 20%. 2. Не попадайте на уловки мошенников Для кого-то кризис — это трудности, а для кого-то способ заработать. Причем не всегда легальными методами. Вал плохих новостей, растерянность — питательная среда для мошенников, которые играют на доверчивости, юридической и финансовой безграмотности людей. Например, недавно в Екатеринбурге несколько человек попались на «бешеные скидки» на те категории товаров, которые стали дороже из-за введенных санкций. В частности, свердловчанин нашел интернет-магазин, который предлагал новый квадрокоптер по прошлогодней цене. Продавец заверил екатеринбуржца, что специально держит цены на некоторые позиции. Злоумышленник объяснил прошлогоднюю стоимость желанием продать все товары, которые уже залежались на складе. Свердловчанин поверил мошеннику и перевел по указанным реквизитам почти 50 тысяч рублей. Конечно, никого квадрокоптера пострадавший не получил. Позднее мужчина написал в местный отдел полиции заявление о факте мошенничества. Правоохранители рассказали екатеринбуржцу, что не только он, желая приобрести технику дешевле, чем у конкурентов, попался на удочку мошенников. При этом банк, в котором зарегистрирован счет свердловчанина, никакой ответственности не несет. Мужчина сам добровольно перевел мошенникам деньги на их счет. Не торопитесь, как минимум сравните информацию из разных источников перед тем, как принять какое-то весомое (и дорогостоящее) решение. Видео: Центробанк 3. Не дайте деньгам обесцениться В кризис первая реакция многих вкладчиков — обналичить сбережения, «потому что так надежнее». Но при текущей высокой инфляции плата за это ложное чувство защищенности слишком высока, и эксперты рекомендуют хранить деньги на вкладе или накопительном счете. 4. Не берите на себя слишком много С кредитами все ровно наоборот — при текущих ставках они противопоказаны, если только речь не идет о какой-то действительно неотложной необходимости. Но и в этом случае кредит сейчас оправдан только на небольшие сроки. Если острой необходимости в кредите нет, то специалисты рекомендуют подождать стабилизации экономической ситуации: рано или поздно ставки снизятся. Другое дело льготная ипотека под 12% — при текущей инфляции эта ставка выглядит привлекательно. 5. Не забывайте о возможности взять передышку по кредиту Госпрограмма кредитных каникул предусматривает возможность отсрочки платежей по кредиту на полгода. До 30 сентября как граждане, так и предприятия могут подавать заявки в банки на приостановку выплат по имеющимся обязательствам. При этом кредитная история не будет испорчена, так как эта мера введена именно для того, чтобы дать заемщикам, попавшим в сложную ситуацию, необходимую передышку. Кто же может подать такое заявление? Во-первых, граждане со снижением доходов из-за кризиса как минимум на 30%. Во-вторых, компании, которые работают в наиболее пострадавших отраслях (их утвержденный правительством перечень очень широкий). На время кредитных каникул прекращается начисление неустоек, пени и штрафы не начисляются. Фото: Центробанк Если вы не подпадаете под условия кредитных каникул (например, не можете документами подтвердить снижение дохода), не прячьтесь от банка, обратитесь к нему за помощью. Банк может предложить какой-то вариант реструктуризации долга, например, снижение платежей за счет удлинения сроков кредита. Стоит ли покупать квартиру в Тагиле в 2022 году? Отвечают риелтор и аналитик

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