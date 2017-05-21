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Около двух десятков водоколонок в Алапаевске было закрыто на замки из-за убытков и огромных трат воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около двух десятков водоколонок в Алапаевске было закрыто на замки из-за убытков и огромных трат воды

21 мая 2017, 10:35Экономика
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