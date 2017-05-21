Около двух десятков водоколонок в Алапаевске было закрыто на замки из-за убытков и огромных трат воды

В ходе нескольких проверок выяснилось, что жители, которые должны пользоваться колонками, берут по 1,5-2 кубометра воды. На самом же деле расходы на многих колонках составляют 50-100 кубометров в месяц.

Также в «Водоканале» отметили, что некоторые граждане подключают к колонке шланг и моют машины или поливают огород, не оплачивая эту воду.

Всего в Алапаевске 240 таких колонок. В дальнейшем планируется повесить замки на все. Пользователям закрытых колонок, не имеющих долгов, выдали ключи, сообщает «Областная газета».