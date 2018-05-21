Совладелец ЕВРАЗа Роман Абрамович остался без британской визы

Новую ему до сих пор не выдали, так как совладелец «ЕВРАЗа» не смог присутствовать на матче своей футбольной команды, который прошёл 19 мая. При этом официального отказа бизнесмен не получал, что может означать проведение дополнительных проверок в его отношении, считают журналисты.