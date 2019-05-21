Известия: «чёрную зарплату» получают 24 млн россиян

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В России 24 млн граждан трудоспособного возраста не зарегистрированы как безработные, подсчитали «Известия». По данным издания, их потенциальный теневой доход в виде зарплат «в конверте» способен достигать 12 трлн рублей.
Сумма платежей, которая могла бы ежегодно поступать в бюджет, была соразмерна с третьей части его прибыли. В пенсионный фонд поступают страховые взносы только от 54 млн трудоспособных граждан, тогда как общее их количество оценивается статистическими ведомствами в 81,3 млн человек. Состоящих на учете в службе занятости безработных чуть больше — 800 тысяч человек. Также в стране проживает 2,4 млн неработающих инвалидов.
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