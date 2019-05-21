Минтруд России запланировал увеличение МРОТ

По словам Топилина, увеличение минимального размера оплаты труда приведёт к уменьшению числа бедных вдвое до 2024 года. Напоминаем, с начала 2019 года МРОТ в России составляет 11280 рублей в месяц, что на 117 рублей больше, чем в прошлом году.