Минтруд России запланировал увеличение МРОТ

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Глава министерства труда Максим Топилин сообщил о пересмотре потребительской корзины в 2021 году. В связи с этим планируется увеличение МРОТ, передаёт u74.ru.
По словам Топилина, увеличение минимального размера оплаты труда приведёт к уменьшению числа бедных вдвое до 2024 года. Напоминаем, с начала 2019 года МРОТ в России составляет 11280 рублей в месяц, что на 117 рублей больше, чем в прошлом году.
В Минтруде добавили, что будут следить за изменением соотношений по зарплате бюджетников.
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