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#300лет
Администрация Горноуральского ГО ищет подрядчиков для проекта ремонта дорог
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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Администрация Горноуральского ГО ищет подрядчиков для проекта ремонта дорог

Сегодня, 17:05ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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