Администрация Горноуральского ГО ищет подрядчиков для проекта ремонта дорог

На разработку документации для ремонта подъездной дороги к посёлку Вилюй от посёлка Новоасбест планируется потратить порядка 1,5 миллиона рублей. Протяженность ремонтируемого участка — 2,57 километра. На разработку документации для ремонта дороги в посёлке Ряжик от улицы Новая до дороги «Николо-Павловское — Алапаевск» планируется потратить порядка 1,2 миллиона рублей, согласно сведениям о закупке. Протяжённость ремонтируемого участка составляет 1,357 километра.

Согласно описанию объекта закупки, для обоих контрактов подрядчикам будет необходимо осуществить сбор исходных данных, выяснить технические условия, а также получить согласования и экспертные заключения. Кроме того, согласно документам, каждый участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, соответствующий требованиям действующего законодательства и имеющей компенсационный фонд возмещения вреда. Ремонт должен быть предусмотрен без перерыва движения. Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента сдачи подрядчиком проектной документации.

Оба аукциона были размещены 18 мая, а последний день подачи заявок — 26 мая.