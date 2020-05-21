Избили и ограбили: в Екатеринбурге совершено нападение на известного фотографа
Сегодня, 12:07ЭкономикаФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге совершено нападение на известного фотографа Алексея Зарецкого, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел вечером, 14 мая, когда Алексей ожидал такси. Неизвестные избили мужчину и украли фототехнику на сумму 148 тысяч рублей.
По словам пострадавшего, на него напали со спины и после сильного удара по голове он потерял сознание. Фотограф очнулся через несколько часов под кустом. Кроме техники, у него украли документы и телефон.
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