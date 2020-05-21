Как правильно зарегистрировать ООО

Процедура регистрации ООО не сложна, равно как и структура управления. Также нельзя исключать и того факта, что владельцы могут не раскрывать информацию по отчётности, такой обязанности у них нет. Несмотря на перечисленные преимущества, перед тем, как собирать и подавать документы, лучше всё подробно проанализировать, используя специализированный сервис сравнения тарифов https://podelu.ru. Это позволит избежать некоторых сложностей.

Как выбрать наименование Требований со стороны действующего законодательства в этом плане немного, однако они есть. Название компании должно отражать суть деятельности, а главное, быть уникальным. Юридическому лицу вменяется право для использования того наименования, которое выступает в качестве средства индивидуализации. При государственной регистрации такая норма не может стать серьезным препятствием, однако в дальнейшем может случиться столкновение интересов. Суд в любом случае решит вопрос в пользу той компании, которая взяла такое название первым.

Фактическое местонахождение Зарегистрировав общество с ограниченной ответственностью, следует получить адрес фактического нахождения. Это может быть домашний адрес директора, юридический адрес офисного помещения или приобретенный адрес массовой регистрации. В соответствии с жилищным кодексом РФ существуют и определенные ограничения. Так, например, применение жилого адреса для ведения профессиональной деятельности допустимо только в том случае, если представитель ООО проживает по нему на законных основаниях. Запрет действует на расположение промышленных производств в жилых помещениях, но не для всех видов деятельности.

Какой суммы достаточно для уставного капитала В соответствии с действующим законодательством, уставный капитал ООО должен быть равен минимальному размеру совокупного имущества, что выступает своего рода гарантией перед интересами потенциальных кредиторов. При наличии каких-либо долговых обязательств ООО все его участникиответственны в соответствии с собственным вкладом.Несмотря на то, что по закону существует тот размер уставного капитала для ООО, которой считается минимально возможным и равен 10 000 рублей, свою долю можно внести не только деньгами, но и каким-либо имуществом. Последнее может оцениваться в большей сумме, в этом случае рекомендовано прибегнуть к оценке, выполнение которой возлагается на независимых экспертов.

Уставный капитал требуется для успешного ведения деятельности компании, однако важно понимать, что той малой суммы, которая его обеспечивает, недостаточно. Не стоит также забывать об ответственности, которую несет компания при возникновении у неё финансовых проблем, учитывая, что субсидиарные выплаты пока ещё существуют. Если ООО объявляет о банкротстве, то участники общества зачастую привлекаются через суд и вынуждены выплачивать долги компании в том случае, когда доказывается вина лиц, приведших общество с ограниченной ответственностью к банкротству.

Бухгалтер и директор ООО Регистрация ООО подразумевает работу с должностными лицами, которые должны присутствовать в обязательном порядке. Таковыми считаются генеральный директор и главный бухгалтер. Без генерального директора регистрировать ООО нельзя. На данную позицию можно установить участника общества или лицо, которое в состав учредителей не входит. Документы от лица компании заверяются печатью и подписью генерального директора.

Позиция главного бухгалтера по усмотрению участников ООО может не присутствовать в обществе, в этом случае ответственность за возможные финансовые ошибки возлагается на генерального директора. Смена перечисленных должностей осуществляется исключительно основываясь на решении собрания участников. Результатом его выступает протокол, на основании которого собираются документы, необходимые для внесения изменений.

Подробную пошаговую инструкцию по регистрации ООО можно найти в статье https://podelu.ru/article/kak-samostoyatelno-zaregistrirovat-ooo/