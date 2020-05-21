В Нижнем Тагиле на продажу за 72 миллиона рублей выставлено бывшее здание «Телекона»
Сегодня, 18:17ЭкономикаФото: Google.Maps
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В Нижнем Тагиле на одном из сайтов объявлений выставлено здание на проспекте Ленина 28а, которое долгое время занимала телекомпания «Телекон». Собственник просит за него 72 миллиона рублей, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Помимо самого здания новый владелец получит готовый проект его реконструкции под торгово-офисный центр. В проекте предусмотрено возведение четвертого этажа, замена старых окон на панорамные. Также планируется, что каждый этаж будет занимать отдельный арендатор, без «нарезки» под офисы.
Кроме того, как заявляет нынешний владелец, на здание уже найдены арендаторы. В цоколе будет ресторан, на первом этаже — банк. Оставшиеся площади планируют отдать под магазин косметики и выставочный зал.
В реконструкцию необходимо будет вложить порядка 15 миллионов рублей.
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