В Нижнем Тагиле на продажу за 72 миллиона рублей выставлено бывшее здание «Телекона»

Помимо самого здания новый владелец получит готовый проект его реконструкции под торгово-офисный центр. В проекте предусмотрено возведение четвертого этажа, замена старых окон на панорамные. Также планируется, что каждый этаж будет занимать отдельный арендатор, без «нарезки» под офисы.

Кроме того, как заявляет нынешний владелец, на здание уже найдены арендаторы. В цоколе будет ресторан, на первом этаже — банк. Оставшиеся площади планируют отдать под магазин косметики и выставочный зал.