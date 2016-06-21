Отобрали Infiniti Q6: в Екатеринбурге приставы арестовали имущество должника

35-летний житель столицы Урала как раз имеет задолженность в одном из банков на сумму около 2 миллионов рублей. Долгое время он прятался от представителей районного отдела УФССП, скрывал дорогой автомобиль и часто менял работу.

Infiniti была найдена на одной из стоянок недалеко от дома должника. Автомобиль сейчас передан на реализацию. Добавим, если должник будет не в состоянии выплатить задолженность, то приставы выставят арестованное имущество на торги, определив минимальную цену.