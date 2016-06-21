Отобрали Infiniti Q6: в Екатеринбурге приставы арестовали имущество должника
21 июня 2016, 15:40Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга накануне судебные приставы арестовали имущество одного из должников. Арестованным объектом оказалась Infiniti Q6 стоимостью 2 миллиона рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
35-летний житель столицы Урала как раз имеет задолженность в одном из банков на сумму около 2 миллионов рублей. Долгое время он прятался от представителей районного отдела УФССП, скрывал дорогой автомобиль и часто менял работу.
Infiniti была найдена на одной из стоянок недалеко от дома должника. Автомобиль сейчас передан на реализацию. Добавим, если должник будет не в состоянии выплатить задолженность, то приставы выставят арестованное имущество на торги, определив минимальную цену.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей