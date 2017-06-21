Больницы Нижнего Тагила ожидает капитальный ремонт
21 июня 2017, 16:35Экономика
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В Нижнем Тагиле на встрече министра здравоохранения области с медиками и жителями муниципалитета был затронут вопрос капитального ремонта больниц.
Сюжеты: Нижний Тагил
Важным вопросом конференции стало решение проблемы капремонта больниц Нижнего Тагила, в том числе стационара на Кузнецкого и поликлиники на Липовом Тракте.
В настоящее время разработана проектно-сметная документация. Как только будет получен положительный ответ, будут направлены средства.
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