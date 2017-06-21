Больницы Нижнего Тагила ожидает капитальный ремонт

Важным вопросом конференции стало решение проблемы капремонта больниц Нижнего Тагила, в том числе стационара на Кузнецкого и поликлиники на Липовом Тракте.

В настоящее время разработана проектно-сметная документация. Как только будет получен положительный ответ, будут направлены средства.