Нижнетагильский котельно-радиаторный завод признан банкротом
Арбитражный суд Свердловской области признал НТКРЗ банкротом, завод задолжал кредиторам 706 млн рублей.
Нижнетагильский котельно-радиаторный завод, являющийся чугунолитейным предприятием, признан банкротом. Арбитражный суд Свердловской области вынес данное решение, рассмотрев иск одного из кредиторов завода ООО «Уралтехинвест», которому предприятие задолжало 1,7 млн рублей.
Завод находится в стадии банкротства с 2015 года. Общая сумма кредитной задолженности НТКРЗ превысила 706 млн рублей. В данный момент открыто конкурсное производство в отношении котельно-радиаторного завода сроком на шесть месяцев, сообщает ИА «Все новости».
Напомним, что в апреле 2018 года на продажу было вставлено имущество Нижнетагильского котельно-радиаторного завода − пятиэтажное общежитие по адресу: улица Орджоникидзе, 8, объявленная стоимость здания составила 8 млн рублей.
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