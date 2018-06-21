Нижнетагильский котельно-радиаторный завод признан банкротом

Завод находится в стадии банкротства с 2015 года. Общая сумма кредитной задолженности НТКРЗ превысила 706 млн рублей. В данный момент открыто конкурсное производство в отношении котельно-радиаторного завода сроком на шесть месяцев, сообщает ИА «Все новости».