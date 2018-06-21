Тагильские депутаты поставили мэрии оценку «удовлетворительно» за исполнение бюджета

Представители финансового управления администрации Нижнего Тагила выступили перед депутатами с докладом, в который вошли все принятые в течение 2017 года корректировки. Речь шла об исполнении бюджета города и социально-экономическом развитии Нижнего Тагила в прошлом году.

Кассовое исполнение бюджета сложилось следующим образом: по доходам – 11 миллиардов 165 миллионов рублей. Это 94,4% по уточнённым годовым параметрам сообщила начальник финансового управления Марина Кудрявцева.

Некоторые вопросы вызвали у депутатов интерес, и они запросили более детальную статистику. К примеру, по количеству рабочих мест в обороте, передаёт «Тагил-ТВ».

По итогам заседания отчёты финансового и экономического управления были приняты. Так, работу администрации в 2017 году рекомендовано признать удовлетворительной.