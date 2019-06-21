ФНС предупреждает свердловских предпринимателей о мошенниках

Неизвестные от имени ФНС отправляют коммерсантам электронные письма о наличии якобы задолженности по налогам и сборам, предлагая оплатить долг по указанным в письме реквизитам. В качестве платежного адреса указан счет в «Сбербанке». В налоговой поясняют, что счета ведомства не могут быть открыты в коммерческих банках.