ФНС предупреждает свердловских предпринимателей о мошенниках
Сегодня, 08:35ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области сообщает, что в регионе действуют мошенники, которые пытаются обмануть предпринимателей, пишет интернет-издание Znak.
Неизвестные от имени ФНС отправляют коммерсантам электронные письма о наличии якобы задолженности по налогам и сборам, предлагая оплатить долг по указанным в письме реквизитам. В качестве платежного адреса указан счет в «Сбербанке». В налоговой поясняют, что счета ведомства не могут быть открыты в коммерческих банках.
Письма были отправлены массовой рассылкой, по данному факту уже написано заявление в правоохранительные органы.
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