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#домахорошо
Мэрия отчиталась о расходовании семи «депутатских миллионов» на просьбы жителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэрия отчиталась о расходовании семи «депутатских миллионов» на просьбы жителей

Сегодня, 16:53ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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