Мэрия отчиталась о расходовании семи «депутатских миллионов» на просьбы жителей

На сегодняшний день в работе администрации Нижнего Тагила находится мероприятий на общую сумму 27,98 миллионов рублей, сообщил вице-мэр Алексей Бурдилов на заседании постоянной комиссии по бюджету.

В первом квартале 2019 года мы оперативно получили все мероприятия по исполнению наказов избирателей, что позволило провести корректировку бюджета и сразу же приступить к исполнению,отметил замглавы.

На 1 июня 2019 года выполнение составило 7,31 млн рублей (26%). Согласно перечню работ, основные средства были потрачены на ремонты в детских садах.

Финансовое управление ведёт мониторинг по выполнению наказов избирателей. Ежемесячно мы будем направлять отчёт о исполнении мероприятий, заявил Алексей Бурдилов.