Минстрой опроверг изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности
Сегодня, 10:05ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Министерство строительства назвало информацию об изменении тарифов на отопление в зависимости от этажности несоответствующей действительности, сообщает ТАСС.
Напомним, что 20 июня «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что в России со следующего года изменятся тарифы на отопление, стоимость будет зависеть от этажности, дороже всех услуга обойдется жителям первого-четвертого этажей.
Минстрой России категорически опровергает информацию. Положений, позволяющих устанавливать разные нормативы в одном доме, нет,сообщили в ведомстве.
До 2020 года в регионах должен быть установлен единый тариф на услуги ЖКХ.
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