Минстрой опроверг изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности

Напомним, что 20 июня «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что в России со следующего года изменятся тарифы на отопление, стоимость будет зависеть от этажности, дороже всех услуга обойдется жителям первого-четвертого этажей.