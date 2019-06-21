Тагильская мэрия в 2018 году сэкономила на госзакупках более 82 миллионов рублей

По данным Бурдилова, всего в 2018 году мэрия провела 947 закупок, что сопоставимо с уровнем 2017 года. Однако в 2018 году было заключено контрактов на сумму 3,72 миллиарда рублей, что меньше показателя 2017 года почти в два раза. Так, в 2017 году общая сумма составила 7,7 миллиардов рублей, сообщил Бурдилов.

Это снижение в 2018 году по сумме связано с тем, что в 2017 году заключались долгосрочные контракты на несколько лет. Например, в сфере организации питания в образовательных учреждениях, в сфере ремонтов и содержания дорог, а также значительно увеличилась итоговая сумма за счёт контракта по строительству школы № 100, пояснил вице-мэр.