Тагильская мэрия в 2018 году сэкономила на госзакупках более 82 миллионов рублей
Сегодня, 17:51ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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Администрации Нижнего Тагила в 2018 году удалось сэкономить более 82 миллионов рублей по результатам проведения электронных аукционов. Об этом сообщил замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов на заседании комиссии по бюджету в гордуме Нижнего Тагила.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данным Бурдилова, всего в 2018 году мэрия провела 947 закупок, что сопоставимо с уровнем 2017 года. Однако в 2018 году было заключено контрактов на сумму 3,72 миллиарда рублей, что меньше показателя 2017 года почти в два раза. Так, в 2017 году общая сумма составила 7,7 миллиардов рублей, сообщил Бурдилов.
Это снижение в 2018 году по сумме связано с тем, что в 2017 году заключались долгосрочные контракты на несколько лет. Например, в сфере организации питания в образовательных учреждениях, в сфере ремонтов и содержания дорог, а также значительно увеличилась итоговая сумма за счёт контракта по строительству школы № 100, пояснил вице-мэр.
По словам Алексея Бурдилова, на участие в каждой госзакупке подавалось в среднем три заявки.
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