Тагильский ТЦ DEPO начал готовить участок под парк с чёртовым колесом и багги-центром

Как пояснил TagilCity.ru вице-мэр Вячеслав Горячкин, компания планирует запустить четвёртую очередь торгово-развлекательного центра, а в рамках пятой очереди разбить парк с 50-метровым колесом обозрения, трассой для багги и другими активностями.

Парковая зона станет дополнительной точкой притяжения в рамках развития территории вдоль Свердловского шоссе,отметил первый замглавы Нижнего Тагила.

До конца следующей недели управление архитектуры и градостроительства будет принимать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. Готовый проект ООО «Центральная недвижимость» должна сдать до 1 июля 2020 года. В компании обещали прокомментировать планы по продолжению строительства ритейл-парка позже.