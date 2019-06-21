Тагильский ТЦ DEPO начал готовить участок под парк с чёртовым колесом и багги-центром
Администрация Нижнего Тагила разрешила девелоперу ритейл-парка DEPO (ООО «Центральная недвижимость» из Екатеринбурга) подготовить проект планировки и межевания территории для строительства следующих очередей комплекса.
Как пояснил TagilCity.ru вице-мэр Вячеслав Горячкин, компания планирует запустить четвёртую очередь торгово-развлекательного центра, а в рамках пятой очереди разбить парк с 50-метровым колесом обозрения, трассой для багги и другими активностями.
Парковая зона станет дополнительной точкой притяжения в рамках развития территории вдоль Свердловского шоссе,отметил первый замглавы Нижнего Тагила.
До конца следующей недели управление архитектуры и градостроительства будет принимать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. Готовый проект ООО «Центральная недвижимость» должна сдать до 1 июля 2020 года. В компании обещали прокомментировать планы по продолжению строительства ритейл-парка позже.
Напомним, в районе ТРЦ пройдет дорога со стороны моста через Нижнетагильский пруд, который планируется построить к 2022 году. Магистраль также должна дать старт строительству Восточного объезда до Верхней Салды. Северо-восточнее DEPO планируется застройка Корабельного мыса — там городские власти хотят возвести студенческий кампус на 10 тысяч человек.