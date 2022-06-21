Деньги за платные опции к кредитам можно вернуть. Рассказываем, как это сделать

Теперь заемщики могут отказаться от любой услуги, которую они приобрели (иногда сами того не подозревая) вместе с кредитом или займом, будь то смс-информирование, юридические консультации, медицинские консультации либо «помощь на дороге».

Главное – подать заявление об этом в течение первых 14 дней после оформления договора. Заметим, раньше такой «период охлаждения» действовал только для страховок. Итак, в кредитном договоре нужно найти, кто именно оказывает услугу. Это может быть компания с неизвестным названием, у нее должны быть какие-то контакты для обратной связи – направьте ей заявление об отказе от услуги и возврате денег за нее в свободной форме, приложите копию договора. Деньги за вычетом стоимости фактически оказанных услуг возвращаются в течение семи рабочих дней. Не исключено, что компания начнет уклоняться от этой обязанности. В этом случае придется подать новое заявление о возврате, на этот раз уже в банк или МФО. Это нужно сделать через 30 дней после неудачного обращения к поставщику услуги, но не позднее 180 дней с того момента. Банку или микрофинансовой организации также дается семь рабочих дней на возврат денег клиенту. Кроме того, кредиторам теперь запретили заранее проставлять в договоре отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Этот нехитрый прием применяли не только банки. Например, авиапассажиры часто обнаруживают, что купили не только билет, но и какую-нибудь страховку, потому что чтобы ее не купить, нужно было снять галочку, а обнаружить галочку непросто. Но именно в кредитовании такой прием объявлен вне закона. Оформление дополнительных услуг заемщику возможно только в том случае, если он самостоятельно поставил «галочку». Все эти изменения вступили в силу совсем недавно. Что навязывают заемщикам Самым распространенным видом дополнительных услуг по договору кредитования продолжают оставаться страховки, за которые менеджеры получают комиссионные. Однако в 2018 году был принят закон о 14-дневном «периоде охлаждения», когда клиенты могут отказаться от уже оформленной страховки. Это и стало причиной навязывания банками и МФО других допуслуг, которые в большинстве случаев не несут никакой пользы заемщику. Частые жалобы на банки и МФО, которые мы получаем, – как раз на навязанные платные услуги к кредитам и займам. Человек приходит за займом или кредитом, а уходит, иногда даже не подозревая об этом, с целой «корзиной» услуг в придачу, в которой и помощь на дорогах, и подписка на онлайн-кинотеатр, и чего там только нет. Формально он сам на все это согласился, подписал заявление и договор, и доказать навязывание тут очень сложно. Теперь ситуация меняется – не нужно никому ничего доказывать, можно просто без объяснения причин сдать всю эту навязанную «корзинку» обратно и вернуть деньги. Однако это можно сделать только в течение первых двух недель, то есть еще до первого платежа,руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута. Фото: ЦБ РФ Тагильчанин Владимир рассказал, как при покупке автомобиля в кредит в одном из автосалонов города, ему навязали приобретение карты Gold помощи на дорогах. Менеджер убедил мужчину, что приобретение данной услуги в дальнейшем сэкономит его бюджет - например, аварийный комиссар в случае ДТП приедет незамедлительно, машину отремонтируют в рамках договора бесплатно или за чисто символическую плату, а также проведут шиномонтаж. Купил новую иномарку в кредит с первоначальным взносом в 500 тысяч рублей, чуть меньше половины стоимости. Нарадоваться не мог, когда в салоне оформляли договор с банком, вот она, моя машина. На эмоциях был готов согласиться на все - от услуги страхования от несчастного случая до карты помощи на дорогах. Эйфория затмила мне мозг! Так хотелось уже побыстрее сесть за руль своего новенького автомобиля. Боялся, что если откажусь от этих услуг, то банк кредит не оформит. Спустя пару дней мозг проветрился, и пришло осознание содеянного - я переплатил почти 200 тысяч рублей за эти услуги, рассказал редакции TagilCity.ru Владимир. Нередко менеджеры используют подобные психологические приемы: уговаривают клиентов на допуслуги, пользуясь моментом. Мне навязали платные услуги - куда жаловаться? Заемщик может обратиться с жалобой в интернет-приемную Банка России, если в заявлении/договоре на кредит или займ за него уже кто-то проставил «галочки» или если банк либо МФО не возвращают деньги за допуслугу. При подаче жалобы регулятору следует прикрепить все скриншоты переписки с банком, скрины или фото документов, а также любые другие доказательства нарушения прав потребителей финансовых услуг.

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