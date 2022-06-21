Компенсацию за отпуск в 800 тысяч в наследство от мужа получила екатеринбурженка

Компенсацию за отпуск в 800 тысяч в наследство от мужа получила екатеринбурженка
Компенсацию за отпуск в 800 тысяч в наследство от мужа получила екатеринбурженка
Сегодня, 13:39ЭкономикаРинат КамалиевФото: 1MI
Вдова работника нефтяной отрасли из Екатеринбурга добилась от его компании получения средств за задержанную зарплату и неиспользованные отпуска.

Мужчина скончался в ноябре 2022 года. К тому моменту он лишь однажды брал оплачиваемый отпуск. Кроме того, у предприятия стали накапливаться долги по зарплате перед ним.

Вдова гражданина через Кировский районный суд добилась взыскания причитающейся суммы в полном объеме. Однако представители компании категорически не желали выплачивать компенсацию жене умершего.

Стороны продолжили вести тяжбы в апелляционных инстанциях. В итоге, Свердловский областной суд поставил точку в деле. Было принято решение о включении в наследственную массу всех положенных средств, которыми работник не успел воспользоваться при жизни, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

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