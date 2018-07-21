3 млн руб. выделено на покупку аппарата УЗИ для больницы №4 в Нижнем Тагиле

Информация о начале закупки появилась на сайте госзакупок 20 июля. Все заявки будут приниматься до 6 августа. Электронный аукцион для определения поставщика пройдет 13 августа. Объектом закупки, на которую выделены денежные средства, станет поставка системы ультразвуковой диагностики, а также ввод ее в эксплуатацию и обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские аппараты.

В соответствии с ГОСТами по требованию заказчика диагностическая ультразвуковая система должна весить не более 86 кг, содержать пакты клинических программ: абдоминальные исследования, костно-мышечная система, акушерство, эхокардиография взрослых, комментарии к изображениям и др.

Также ультразвуковая система должна соответствовать основным техническим характеристикам: иметь В-режим, М-режим, несколько видов допплеров, иметь возможность записи кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows, возможность печати изображений на черно-белый принтер, сохранение архива пациентов с поиском.