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3 млн руб. выделено на покупку аппарата УЗИ для больницы №4 в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3 млн руб. выделено на покупку аппарата УЗИ для больницы №4 в Нижнем Тагиле

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