9,1 млн руб. выделено на вертикальную планировку в нижнетагильском парке «Народный»

Заказчиком на проведение работ выступает МУП «Тагилдорстрой». Предприятие разместило информацию о начале закупки на сайте госзакупок 19 июля.

Заявки будут приниматься до 27 июля. Итоги закупки будут подведены 1 августа.

По контракту субподрядчик должен будет выполнить работы по вертикальной планировке парка «Народный», которая позволит привести естественный рельеф территории в соответствующее состояние для дальнейшей застройки. Кроме того, субподрядчик должен будет провести демонтажные работы, включающие разборку бортовых на бетонном основании, разборку бетонных фундаментов, а также погрузку при автомобильных перевозках строительного мусора с помощью экскаваторов.

Кроме того, в перечень работ по благоустройству входит демонтаж чугунных люков и установка новых головин колодцев, мощение и укладка бетона на игровых площадках, спортплощадках, хоккейном корте, хозплощадке, беседке, атлетической площадке, укладка тротуаров и подготовка почвы для устройства газона.