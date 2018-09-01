9,1 млн руб. выделено на вертикальную планировку в нижнетагильском парке «Народный»
9,1 млн рублей выделено на выполнение работ по благоустройству и вертикальной планировке в парке отдыха «Народный», расположенном от ул. Фрунзе до ул. Красноармейская в Нижнем Тагиле.
Заказчиком на проведение работ выступает МУП «Тагилдорстрой». Предприятие разместило информацию о начале закупки на сайте госзакупок 19 июля.
Заявки будут приниматься до 27 июля. Итоги закупки будут подведены 1 августа.
По контракту субподрядчик должен будет выполнить работы по вертикальной планировке парка «Народный», которая позволит привести естественный рельеф территории в соответствующее состояние для дальнейшей застройки. Кроме того, субподрядчик должен будет провести демонтажные работы, включающие разборку бортовых на бетонном основании, разборку бетонных фундаментов, а также погрузку при автомобильных перевозках строительного мусора с помощью экскаваторов.
Кроме того, в перечень работ по благоустройству входит демонтаж чугунных люков и установка новых головин колодцев, мощение и укладка бетона на игровых площадках, спортплощадках, хоккейном корте, хозплощадке, беседке, атлетической площадке, укладка тротуаров и подготовка почвы для устройства газона.
Все работы, предусмотренные договором, должны быть выполнены субподрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ с момента подписания договора до 1 октября. В случае допущения недостатков или иных отступлений от требований проектно-сметной документации субподрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в срок, определенный подрядчиком.