Инфраструктурный кредит на 11,92 млрд рублей получит Свердловская область от Минфина

Инфраструктурный кредит на 11,92 млрд рублей получит Свердловская область от Минфина
Инфраструктурный кредит на 11,92 млрд рублей получит Свердловская область от Минфина
Сегодня, 14:10ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Министерство финансов РФ предоставит Свердловской области льготный инфраструктурный кредит под 3% годовых на 11,92 млрд рублей.

Данное решение было одобрено 15 июля на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо ведомства.

Общая сумма кредитов регионам составит 500 млрд рублей. Больше всего на развитие инфраструктуры выделено Москве.

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию говорил, что кредиты необходимо выдавать по принципу: чем меньше долгов у региона, тем больше можно получить бюджетного кредита.

Деньги направят в регион до 2023 года.

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