На социальные проекты екатеринбуржцев выделено 9,5 миллиона рублей

Суммы субсидий составляют от 81,5 до 250 тысяч рублей. Прием заявок на конкурс осуществляется до 17 августа. В пакете документов обязательно должны быть карты организации и проекта, смета расходов, заверенная копия устава организации, а также документы для подтверждения полномочий ее руководителя.