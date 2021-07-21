На социальные проекты екатеринбуржцев выделено 9,5 миллиона рублей

На социальные проекты екатеринбуржцев выделено 9,5 миллиона рублей
На социальные проекты екатеринбуржцев выделено 9,5 миллиона рублей
Сегодня, 16:46ЭкономикаФото: 1MI
Сбор заявок на выплату субсидий для реализации социальных проектов жителей Екатеринбурга начала мэрия. На эти цели выделено 9,5 миллиона рублей. Соответствующее подписал глава города Алексей Орлов.

Конкурс проводится среди некоммерческих организаций. Мероприятие проходит в III–IV квартале 2021 года. Оно было организовано для поддержки создания лучших проектов и возмещения средств за уже реализованные идеи. Выплаты будут осуществляться из городского бюджета.

Суммы субсидий составляют от 81,5 до 250 тысяч рублей. Прием заявок на конкурс осуществляется до 17 августа. В пакете документов обязательно должны быть карты организации и проекта, смета расходов, заверенная копия устава организации, а также документы для подтверждения полномочий ее руководителя.

Напомним, в середине июня 2020 года екатеринбургская дума вносила изменения в городской устав. Теперь жители получили возможность самостоятельно создавать проекты, представлять их в мэрии и получать средства на их реализацию.

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