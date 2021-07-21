На социальные проекты екатеринбуржцев выделено 9,5 миллиона рублей

Конкурс проводится среди некоммерческих организаций. Мероприятие проходит в III–IV квартале 2021 года. Оно было организовано для поддержки создания лучших проектов и возмещения средств за уже реализованные идеи. Выплаты будут осуществляться из городского бюджета.
Суммы субсидий составляют от 81,5 до 250 тысяч рублей. Прием заявок на конкурс осуществляется до 17 августа. В пакете документов обязательно должны быть карты организации и проекта, смета расходов, заверенная копия устава организации, а также документы для подтверждения полномочий ее руководителя.
Напомним, в середине июня 2020 года екатеринбургская дума вносила изменения в городской устав. Теперь жители получили возможность самостоятельно создавать проекты, представлять их в мэрии и получать средства на их реализацию.