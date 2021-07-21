Средняя зарплата в мае составила 47,8 тысячи рублей в Свердловской области

Средняя зарплата в мае составила 47,8 тысячи рублей в Свердловской области
Средняя зарплата в мае составила 47,8 тысячи рублей в Свердловской области
Сегодня, 10:41ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru

Свердловчане в мае получали в среднем 47,8 тысячи рублей

Средняя зарплата свердловчан уменьшилась по сравнению с апрелем и составила 47,8 тысячи рублей в мае 2021 года в Свердловской области.

По сравнению с тем же месяцем 2020 года средняя зарплата у свердловчан в мае 2021 года выросла на 6,4%. Она составила 47 тысяч 890 рублей, следует из данных Свердловскстата.

Больше всех — в среднем порядка 78,4 тысячи рублей — получили финансисты и страховщики, а также работники сфер информации и связи — 74 тысячи рублей, ученые-исследователи и разработчики — 73 тысячи рублей.

Меньше всех зарплата по-прежнему у работников общепита и гостиниц — 26,8 тысячи рублей.

Ниже среднего уровня зарплаты в мае 2021 года получали педагоги — 47,2 тысячи, врачи и соцработники — 46,9 тысячи, культработники — 43,9 тысячи, строители — 41,1 тысячи, коммунальщики — 38,7 тысячи, продавцы и сотрудники автомастерских — 38 тысяч, работники сельского и лесного хозяйства — 36,65 тысячи, специалисты по недвижимости — 36,4 тысячи, а также свердловчане, занимающиеся административной деятельностью — 29,8 тысячи рублей.

Напомним, на 16,7% выросла средняя зарплата в апреле 2021 года в Свердловской области. Самыми высокооплачиваемыми специалистами оказались финансисты и страховщики, их средняя зарплата составила около 84 тысяч рублей.

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