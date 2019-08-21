Стали известны итоги распродажи имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил»
Сегодня, 13:44ЭкономикаФото: http://тппнт.рф
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Подведены итоги торгов по продаже имущества обанкротившегося ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил». С молотка ушли рекламный щит на здании ОАО за 1611 рублей и пневмоколесный кран за 240 тысяч рублей. Болотный трактор за 65 тысяч рублей увезет в Челябинскую область местный предприниматель.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
Другим лотом торговались права требования задолженностей перед «Коксохиммонтаж-Тагил». Торги начинались с 61,5 тыс рублей, право требования долг ООО «КС Стандарт» в 287 тысяч рублей ушли единственному заявителю за 206 тысяч рублей.
ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» было признано банкротом в сентябре 2015 года. В 2017 году предприятие понесло убытки в размере 6,5 млн рублей.
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