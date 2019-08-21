Стали известны итоги распродажи имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил»

Другим лотом торговались права требования задолженностей перед «Коксохиммонтаж-Тагил». Торги начинались с 61,5 тыс рублей, право требования долг ООО «КС Стандарт» в 287 тысяч рублей ушли единственному заявителю за 206 тысяч рублей.