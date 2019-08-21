В Екатеринбурге перед началом учебного года подорожала аренда квартир
Сегодня, 11:10ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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По данным аналитиков проекта N1, аренда квартир в Екатеринбурге перед началом учебного года подорожала на 9%.
Сюжеты: Екатеринбург
Теперь однокомнатную квартиру в столице Урала можно арендовать в среднем за 18,3 тысячи рублей в месяц, двухкомнатную квартиру — за 22,8 тысячи рублей в месяц. При этом снизилась стоимость аренды трехкомнатных квартир и составила в среднем 30,4 тысячи рублей.
Аналитики отмечают, что в центре Екатеринбурга снижается число квартир, сдаваемых в аренду. На Эльмаше и Уралмаше наоборот стало больше свободной недвижимости.
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