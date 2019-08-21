В Екатеринбурге перед началом учебного года подорожала аренда квартир

Теперь однокомнатную квартиру в столице Урала можно арендовать в среднем за 18,3 тысячи рублей в месяц, двухкомнатную квартиру — за 22,8 тысячи рублей в месяц. При этом снизилась стоимость аренды трехкомнатных квартир и составила в среднем 30,4 тысячи рублей.