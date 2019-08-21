В Нижнем Тагиле в июле снизилась активность малого и среднего бизнеса

Нижний Тагил оказался в конце рейтинга активности малого и среднего бизнеса, показатель снижается с мая этого года, в июле активность составила 18%. Также плохие показатели у Кургана — 16%.

В целом по стране снижается число россиян, готовых открыть собственный бизнес, снижается спрос на услуги грузоперевозки. Однако отмечена высокая активность в строительстве, в этой отрасли показатель увеличился на 15%, по сравнению с данными прошлого года.

Активность предпринимателей наблюдается в Балашихе, Химках, Якутске, Севастополе и Красноярске.