В Нижнем Тагиле в июле снизилась активность малого и среднего бизнеса
Сегодня, 08:43ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В июле этого года в Нижнем Тагиле зафиксирована низкая активность малого и среднего бизнеса, следует из данных исследований Финансового университета при Правительстве России.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижний Тагил оказался в конце рейтинга активности малого и среднего бизнеса, показатель снижается с мая этого года, в июле активность составила 18%. Также плохие показатели у Кургана — 16%.
В целом по стране снижается число россиян, готовых открыть собственный бизнес, снижается спрос на услуги грузоперевозки. Однако отмечена высокая активность в строительстве, в этой отрасли показатель увеличился на 15%, по сравнению с данными прошлого года.
Активность предпринимателей наблюдается в Балашихе, Химках, Якутске, Севастополе и Красноярске.
Исследование прошло в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек.
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