Власти Екатеринбурга потратят на пиар 300-летия города 1,1 миллиона рублей

Сумма контракта составляет 1,18 млн рублей. Подрядчик будет обязан до конца года разместить на своем ресурсе 85 текстов, которые необходимо согласовать перед публикацией. Аудитория информационного агентства, которое выиграет конкурс, должна составлять 45 тысяч уникальных пользователей, просмотр страниц - 80 тысяч просмотров в день.