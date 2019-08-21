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#300лет
Власти Екатеринбурга потратят на пиар 300-летия города 1,1 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Власти Екатеринбурга потратят на пиар 300-летия города 1,1 миллиона рублей

Сегодня, 19:53ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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