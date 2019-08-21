Власти Екатеринбурга потратят на пиар 300-летия города 1,1 миллиона рублей
Сегодня, 19:53ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге объявили о начале конкурса для подбора подрядчика, который будет пиарить 300-летние уральской столицы в интернете. Документы размещены на сайте госзакупок, сообщает Znak.
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Сумма контракта составляет 1,18 млн рублей. Подрядчик будет обязан до конца года разместить на своем ресурсе 85 текстов, которые необходимо согласовать перед публикацией. Аудитория информационного агентства, которое выиграет конкурс, должна составлять 45 тысяч уникальных пользователей, просмотр страниц - 80 тысяч просмотров в день.
Также муниципальное радио «Город» закупает еще одну услугу. На одном из городских порталов необходимо создать раздел «Екатеринбург будущего». В разделе должны разместиться 16 публикаций 8 пресс-релизов и 1 экспертное мнение. На эти цели власти уральской столицы готовы потратить 840 тысяч рублей.
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