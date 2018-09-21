Скидка 50% по промокоду: бизнес-форум «Персонал, продажи, прибыль» в Нижнем Тагиле

Цена билета на мероприятия – 1500 рублей. Но только до 1 октября и по промокоду SEPTEMBER скидка на билет составит 50%. Перейти на сервис приобретения билетов можно через группу мероприятия тренинг-центра «Партнёр» в социальной сети «ВКонтакте».

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Бизнес-форум «Персонал, продажи, прибыль» состоит из четырёх мастер-классов, каждый из которых будут проводить сертифицированные бизнес-тренеры из разных городов России.

Среди них автор тренинговых программ Анна Шадрина, бизнес-тренер, практик с 15-летним опытом, «играющий тренер». Также Екатерина Семкина, преподаватель международной школы бизнес-тренеров, сертифицированный бизнес-тренер ICBT учредитель и директор Центра обучения и развития «Результат», тренер-игропрактик, коуч, преподаватель международных школ бизнеса.

Другой спикер - Наталья Крюкова, бизнес-тренер международной сертификации, тренер-игротехник, методолог, руководитель «Проектной лаборатории Результат», автор «Деловой игры Фирма», программы для детей и родителей «Знаю. Умею. Применяю.». Своим опытом также поделится эксперт по лжи, языку жестов Илья Анищенко, один из самых известных профайлеров России, ведущий «4 канала».