Постпандемический бюджет. На чем сэкономят свердловские власти в 2021 году

В Свердловской области началось формирование проекта областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Пандемия коронавируса вносит свои коррективы, на некоторых статьях властям придется экономить. На каких именно, TagilCity.ru разбирался вместе с экспертами.

С 1 по 9 сентября с представителями муниципалитетов были согласованы данные для расчетов межбюджетных трансфертов. С 15 по 30 сентября проходят заседания согласительных комиссий. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий по составлению областного бюджета. Согласно его распоряжению, министерства, ведомства и муниципалитеты должны предоставить информацию для подготовки основного проекта. Это должны быть предварительные показатели прогноза социально-экономического развития, статистика, прогнозируемые доходы в консолидированный региональный бюджет, предложения по расчетам, предполагаемое количество получателей мер соцподдержки, данные о прогнозируемой инфляции, а также иная документация. Однако каким же будет бюджет на 2021 год? На чем власти решат сэкономить? Ведь пандемия коронавируса нанесла достаточно сильный удар по экономике. Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев считает, что расходную часть бюджета необходимо увеличить. Однозначно нужно вкладывать в медицину. Дополнительные расходы потребуются на образование, потому что просто меняется формат обучения. Я не вижу вообще каких-то оснований, чтобы расходы сокращать. Их нужно наращивать. А куда их направить… Если мы говорим о строительстве дорог, то мы же все прекрасно понимаем, что средства, которые направляются туда, сработают в экономике не один раз. Это же не только дороги, но и зарплаты людей, которые их строят, средства физических лиц, которые будут потрачены в сфере услуг, торговли. Соответственно, эти инфраструктурные проекты, на мой взгляд, сейчас очень важны, потому что они оборачиваются в экономике несколько раз, рассказал TagilCity.ru Сергей Федореев. Он добавил, что надеется на увеличение количества средств, которые выделяются на поддержку малого предпринимательства. Председатель нижнетагильского отделения КПРФ Михаил Бояркин считает, что некоторые расходы будут урезаны, в частности, на спорт и образование. Если в первую волну детей переводили на дистанционное образование, то эта статья будет значительно урезана. Может, медицина будет добавлена, сказал Михаил Бояркин. С начала года Свердловская область выплатила 19 миллиардов рублей государственного долга. При этом из этой суммы 8% являются кредитами. На данный момент область пытается уйти на более низкую ставку. По данным на 1 сентября, госдолг Свердловской области составил порядка 95 миллиардов рублей. Из них 33 миллиарда являются бюджетными кредитами. На начало года сумма долга составляла около 77,2 миллиарда рублей. Есть такая стратегия — «Сколько я заработал, столько я стою». Есть и другая — «Я стою столько, насколько я кредитоспособен». И вот этот долг, если он у нас и увеличивается, то это показатель того, что наша область стоит этих денег. Если у нас большой долг, значит, и доверие к нам, как к региону, вырастает, сказал Сергей Федореев. Михаил Бояркин высказал иное мнение по этому поводу. Промышленность не работает, рабочие места новые не открываются. Из бюджета основного средства не пополняются, берутся только кредиты, сказал он. Эксперты сходятся в одном — медицина будет финансироваться значительно больше. А вот на образовании и спорте придется сэкономить. Возможно и увеличение расходов на проведение международных мероприятий и выставок. Обусловлено это тем, что в период пандемии коронавируса все массовые мероприятия были под запретом. И теперь регион будет наверстывать упущенное для увеличения инвестиционной привлекательности

