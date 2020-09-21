Постпандемический бюджет. На чем сэкономят свердловские власти в 2021 году

Однозначно нужно вкладывать в медицину. Дополнительные расходы потребуются на образование, потому что просто меняется формат обучения. Я не вижу вообще каких-то оснований, чтобы расходы сокращать. Их нужно наращивать. А куда их направить… Если мы говорим о строительстве дорог, то мы же все прекрасно понимаем, что средства, которые направляются туда, сработают в экономике не один раз. Это же не только дороги, но и зарплаты людей, которые их строят, средства физических лиц, которые будут потрачены в сфере услуг, торговли. Соответственно, эти инфраструктурные проекты, на мой взгляд, сейчас очень важны, потому что они оборачиваются в экономике несколько раз, рассказал TagilCity.ru Сергей Федореев.