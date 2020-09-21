В Нижнем Тагиле планируют продать производственную базу и цех обработки мрамора

На торги была выставлена производственная база, расположенная на улице Энтузиатов. На ее территории находятся четыре здания площадью более одной тысячи квадратных метров. Кроме того продается цокольное помещение площадью около 264 квадратных метров в жилом доме на улице Калинина, цех обработки мрамора в Ленинском районе. Кроме того, продается четыре гаражных бокса за зданием Ленинской администрации на улице Горошникова.