В Нижнем Тагиле планируют продать производственную базу и цех обработки мрамора

В Нижнем Тагиле планируют продать производственную базу и цех обработки мрамора

Сегодня, 13:34ЭкономикаPhoto: pixabay.com
Власти Нижнего Тагила планируют продать на аукционах еще семь муниципальных объектов недвижимости. План приватизации на 2021 год был внесен мэром Владиславом Пинаевым.

На торги была выставлена производственная база, расположенная на улице Энтузиатов. На ее территории находятся четыре здания площадью более одной тысячи квадратных метров. Кроме того продается цокольное помещение площадью около 264 квадратных метров в жилом доме на улице Калинина, цех обработки мрамора в Ленинском районе. Кроме того, продается четыре гаражных бокса за зданием Ленинской администрации на улице Горошникова.

План реализации имущества будет рассмотрен профильной думской комиссией по предпринимательской деятельности. После этого документ должен быть утвержден местным парламентом.

Открытые торги по продаже недвижимости организуются мэрией регулярно. Это позволяет увеличить доходы бюджета. В 2019 году было приватизировано 43 объекта на сумму почти 80 миллионов рублей. По сравнению с 2018 годом число реализованных лотов снизилось на 13 единиц, а сумма сделок сократилась в два раза.

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