На содержание тагильских чиновников в 2020 году выделят 390 миллионов рублей
Сегодня, 13:12ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил нормативы расходов на содержание органов местного самоуправления на следующий год, соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.
Сюжеты: Нижний Тагил
В консолидированном бюджете на 2020 год закладывается 5,8 миллиарда рублей. Чиновник в столице Урала обойдутся региональной казне в 1,5 миллиарда рублей. На содержание тагильских чиновников заложено 389 миллионов рублей, что на 17 миллионов рублей больше, чем в текущем году.
40% расходов на чиновников будут потрачены на Нижний Тагил, Екатеринбург, Новоуральский ГО, Каменск-Уральский и Первоуральск. Всего в Свердловской области 94 муниципалитета.
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