На содержание тагильских чиновников в 2020 году выделят 390 миллионов рублей

В консолидированном бюджете на 2020 год закладывается 5,8 миллиарда рублей. Чиновник в столице Урала обойдутся региональной казне в 1,5 миллиарда рублей. На содержание тагильских чиновников заложено 389 миллионов рублей, что на 17 миллионов рублей больше, чем в текущем году.