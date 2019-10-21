Нижний Тагил вошёл в топ рейтинга открытости бюджетных данных
Сегодня, 18:52ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Нижний Тагил получил наивысший балл в рейтинге муниципалитетов по уровню открытости бюджетных данных, который составило Министерство финансов Свердловской области, пишет «Областная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
Кроме Нижнего Тагила, самый высокий балл получили Каменск-Уральский, Камышлов, Качканар, Ирбит, Полевской, Верхняя Пышма, Кушва, Ачит, Тавда, Реж, Богданович и Сухой Лог.
Такой рейтинг составляется для того, чтобы оценить доступность и понятность информации о бюджете города. На место в рейтинге влияет — есть на сайтах администрации специальные финансовые разделы, на сколько удобен интерфейс, доступность изложения и визуализация.
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