Представительские расходы тагильских депутатов увеличатся на 500 рублей

Индексация произойдет с 2020 года, на компенсацию могут рассчитывать 26 депутатов, спикер Вадим Раудштейн и его заместитель Игорь Базилевич получают заработную плату, поэтому на них изменение не распространяется, они не получают компенсацию.

Ранее сообщалось, что депутаты попросили увеличить представительские расходы вдвое — до десяти тысяч рублей. По расчету Счетной палаты на это в следующем году потребуется 2,1 миллиона рублей, которые будут выделяться из городского бюджета. Это на 156 тысяч рублей больше, чем в 2019 году.