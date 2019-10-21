Представительские расходы тагильских депутатов увеличатся на 500 рублей
Сегодня, 12:46ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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Размер компенсации представительских расходов депутатов Нижнетагильской думы увеличится на 500 рублей и составит семь тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу думы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Индексация произойдет с 2020 года, на компенсацию могут рассчитывать 26 депутатов, спикер Вадим Раудштейн и его заместитель Игорь Базилевич получают заработную плату, поэтому на них изменение не распространяется, они не получают компенсацию.
Под представительскими расходами понимаются траты на проезд в транспорте, расходы на бензин, канцелярию.
Ранее сообщалось, что депутаты попросили увеличить представительские расходы вдвое — до десяти тысяч рублей. По расчету Счетной палаты на это в следующем году потребуется 2,1 миллиона рублей, которые будут выделяться из городского бюджета. Это на 156 тысяч рублей больше, чем в 2019 году.
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