Треть долга получат кредиторы ликвидируемого уральского банка «Нейва»

Треть долга получат кредиторы ликвидируемого уральского банка «Нейва»
Треть долга получат кредиторы ликвидируемого уральского банка «Нейва»
Сегодня, 15:55ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Треть долга получат кредиторы первой очереди ликвидируемого екатеринбургского банка «Нейва». Выплаты стартуют 28 октября 2021 года и закончатся 28 января 2022 года, сообщает Агенство по страхованию вкладов.

Деньги будут перечислены на указанные кредиторами банковские счета безналичным способом. Если такой возможности не будет, тогда средства будут вноситься на депозит нотариуса. При этом кредитор получит соответствующее уведомление.

На данный момент в первой очереди у «Нейвы» находятся 894 кредитора. Им банк должен 5,1 миллиарда рублей. В общей сложности количество кредиторов составляет 1873, а сумма задолженности перед ними — 8,87 миллиарда рублей.

Напомним, Лицензия у банка «Нейва» в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах, была отозвана ЦБ РФ 16 апреля 2021 года. Причиной стали «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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