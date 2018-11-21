Аэропорт будет: Дубровский отреагировал на интервью мэра Екатеринбурга
Сегодня, 14:56ЭкономикаФото: официальный сайт правительства Челябинской области
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в ответ на интервью Александра Высокинского заявил, что строительство аэропорта в Челябинске вопрос решенный, поскольку председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении исполнителя по реконструкции аэропорта Баландинo.
Сюжеты: Екатеринбург
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал дискуссию, возникшую после интервью мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Он отметил, что строительство аэропорта стало результатом огромной работы.
Также Дубровский поддержал слова Высокинского о роли высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск в развитии третьей по величине полицентрической агломерации. По его мнению, четырем миллионам человек, которые будут жить в этой агломерации нужен «достойный выбор удобных и комфортных вариантов вылета в любую точку страны и мира».
В завершении интервью, губернатор Челябинской области заявил об отсутствии сомнений в том, что Екатеринбург получит право на проведение выставки «ЭКСПО-2025», сообщает «Вечерний Челябинск».
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