Аэропорт будет: Дубровский отреагировал на интервью мэра Екатеринбурга

Также Дубровский поддержал слова Высокинского о роли высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск в развитии третьей по величине полицентрической агломерации. По его мнению, четырем миллионам человек, которые будут жить в этой агломерации нужен «достойный выбор удобных и комфортных вариантов вылета в любую точку страны и мира».