Замена окон и системы отопления пройдет в «Центре по борьбе со СПИД» в Нижнем Тагиле
В здании ГБУЗ «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» на улице Джамбула, 45 в Нижнем Тагиле пройдут работы по замене оконных блоков и системы отопления. Всего на ремонт планируется потратить 1,3 млн рублей.
20 ноября на сайте госзакупок была размещена информация о приеме заявок на ремонт в здании ГБУЗ «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД». Начальная сумма контрактов – 1,3 млн рублей. На эти средства планируется заменить окна и систему отопления. Все работы должны быть выполнены с момента заключения контракта и до 31 января 2019 года.
По условию контракта при замене системы отопления подрядчик должен провести демонтаж радиаторов весом до 80 кг, заменить отдельные участки трубопровода, установить 30 новых батарей на семь секций каждая, провести гидравлические и отопительные испытания, а также самостоятельно вывезти мусор.
При замене окон подрядчик обязан демонтировать старые деревянные рамы, установить новые из ПВХ, сделать внутреннюю и наружную облицовку окон и вывезти строительный мусор.
Срок подачи заявок – до 29 ноября. Электронный аукцион состоится 3 декабря.