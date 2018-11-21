Замена окон и системы отопления пройдет в «Центре по борьбе со СПИД» в Нижнем Тагиле

20 ноября на сайте госзакупок была размещена информация о приеме заявок на ремонт в здании ГБУЗ «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД». Начальная сумма контрактов – 1,3 млн рублей. На эти средства планируется заменить окна и систему отопления. Все работы должны быть выполнены с момента заключения контракта и до 31 января 2019 года.