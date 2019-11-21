Свердловскстат сообщил об увеличении средней зарплаты жителей региона

Показатель вырос на 6,8% по сравнению с сентябрем прошлого года. При этом самые низкие зарплаты — в районе 24 тысяч рублей — у работников сфер общепита и гостиничного бизнеса. Наиболее высокие — до 63,2 тысячи рублей — у ученых.