Свердловскстат сообщил об увеличении средней зарплаты жителей региона
Сегодня, 09:47ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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По данным Свердловскстата, средняя зарплата жителей региона в сентябре составила 39,7 тысячи рублей.
Показатель вырос на 6,8% по сравнению с сентябрем прошлого года. При этом самые низкие зарплаты — в районе 24 тысяч рублей — у работников сфер общепита и гостиничного бизнеса. Наиболее высокие — до 63,2 тысячи рублей — у ученых.
Больше всего выросли заработные платы работников сферы добычи полезных ископаемых, строительной отрасли и работников информационных технологий и связи.
Напомним, по данным за август этого года средняя месячная зарплата жителей Свердловской области составила 38,6 тысячи рублей.
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